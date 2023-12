Ciclismo, una Tripetetolo sempre più impegnata: i programmi del 2024

Lastra a Signa (Firenze), 26 dicembre 2023 – La stagione 2024 sarà davvero intensa per la Pol. Tripetetolo-Gruppo E-Car Cente di Lastra a Signa. In questi giorni ufficializzato il calendario delle gare da organizzare, la squadra dilettanti 2024 e la conferma di tutti gli sponsor a partire dal Gruppo E, Car Center, Cotto Ref e Fabbri Carrelli Elevatori, ma c’è anche un’entrata importante quella del Gruppo Estra Spa, azienda affermata e conosciuta nel settore energetico. Secondo aspetto il rinnovamento della squadra attuato dal presidente Walter Biancolini, dalla general manager Sonia Ceccarelli, dal tandem tecnico con il team manager Daniele Masiani e il direttore sportivo, Massimiliano Dinucci, con l’arrivo di un sestetto che assieme alla riconferma di sette atleti, porta a quota 13 il numero dei corridori per il prossimo anno. Infine gli impegni organizzativi con ben 4 gare da allestire. Il 27 aprile la 1^ Coppa Casa del Popolo Tripetetolo, inedita gara a Lastra a Signa per celebrare i 70 anni del Circolo Due Strade di via Livornese, due giorni dopo la terza edizione della gara dalla Fattoria Rocca di Montemassi (Gr) al Castello di Albola a Radda in Chianti, in luglio (data da confermare) la cronoscalata da Limite sull’Arno verso Castra e il Montalbano, ed infine la tradizionale competizione (Trofeo Gruppo E e Comune di Lastra a Signa sabato 31 agosto.

LA SQUADRA: Lorenzo Viviani, Edoardo Bartalesi, Niccolò Biancolini, Giacomo Gheri, Luca Mazza, Umberto Morea, Matteo Novani (tutti riconfermati), Samuele Bigalli, Simone Cesari, Alessandro Pinai, Alessandro Prato, Flavio Venomi, Giovanni Apuzzo.