Ciclismo. Trofeo del Tour a Barberino. Tributo a Gastone Nencini. Quanti storie e aneddoti

Il racconto più bello quello di un super tifoso di Gastone Nencini di Barberino di Mugello, oggi ottantenne, che ha raccontato come sua moglie Donella comprasse in macelleria il lesso e la bistecca. Il primo era per i loro bisogni la seconda per il campione di Bilancino. Ed ancora la bontà e la generosità del "Leone del Mugello" raccontata da Lotti compagno di squadra di Nencini. Tutto questo e tanto altro in presso il Comune mugellano, che ha ospitato il Trofeo del Tour de France nella terra che ha dato i natali al grande campione mugellano primo nel Tour del 1960. Una cerimonia carica di emozioni come quando Elisabetta Nencini, la figlia di Gastone ha raccontato il successo in Francia di 63 anni fa ed il ritorno a Firenze di suo padre accolto da decine di migliaia di sportivi e appassionati. C’era anche la moglie del campione Maria Pia, e le emozioni e le storie condivise, si sono intrecciate anche nei racconti di Giovanni e Lapo Nencini, gli altri due figli. Unico rammarico, nonostante i tentativi, il fatto che la tappa inaugurale del Tour 2024 una volta lasciata Firenze, non transiterà dalla zona dove è nato questo grande uomo e super campione.

Antonio Mannori