Ciclismo: agli esordienti Marini e Frosini il Trofeo Guinigi

Monte San Quirico (LU),24 marzo 2024 - Nella frazione di Monte San Quirico alle porte della città, le prime due gare della stagione per la categoria esordienti 1° e 2° anno. In palio la Coppa Guinigi con un centinaio complessivamente di partecipanti alle due gare svoltesi su di un circuito pianeggiante di 8 km, lo stesso che poi ha ospitato la gara pomeridiana degli allievi.

Nella gara per i tredicenni il successo al pisano Tommaso Marini della Coltano Grube Costruzioni. Il vincitore Marini è una delle espressioni del suo vivaio che conta 19 giovanissimi per il 2024, ed il successo è giunto in volata nei confronti di Martinelli e Iacopi. Anche la seconda gara si è decisa in volata e qui il successo ha premiato il valdarnese Riccardo Frosini che ha preceduto il livornese Gabbrielleschi e il campione toscano 2023 Scappini.

ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1)Tommaso Marini (Coltano Grube) Km 24,900, media Km 34,744; 2)Francesco Martinelli (Team Valdinievole); 3) Niccolò Iacopi (Ped. Toscano); 4)William Antonio Boretti (Team Valdinievole); 5)Diego De Stefano (Butese).

ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1)Riccardo Frosini (Olimpia Valdarnese) Km 40, media Km 33,333, 2) Gioele Gabbrielleschi (Donoratico); 3)Laerte Scappini (Empolese); 4) Antonio Cerone (Team Valdinievole); 5)Marco Zanchi (Quiliano Bike).

Antonio Mannori