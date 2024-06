Ciclismo under 23. Lorenzo Nespoli centra il terzo posto alla crono lombarda

Ottimo terzo posto per Lorenzo Nespoli conquistato ieri al Campionato Lombardo a cronometro per la categoria Under 23. Il 19enne di Giussano, portacolori della MBHBank Colpack Ballan CSB, è salito sul podio della prova contro il tempo svoltasi a Romanengo, nel Cremonese, valida per l’assegnazione del titolo regionale per la stagione 2024. Nespoli ha coperto la distanza di 19 chilometri in 22 minuti, 20 secondi e 454 centesimi ottenendo la terza posizione con un gap di 27’’ dal compagno di squadra, il varesino Christian Bagatin, nuovo campione lombardo. Nella scia del vincitore si è piazzato il bresciano Davide Donati (Biesse Carrera) secondo classificato (22’19.908) con il medesimo tempo di Nespoli che si è visto soffiare il posto d’onore per una manciata di centesimi. Tra gli juniores, secondo posto per Julian Bortolami (GB Junior Pool Cantù), mentre Damiano Petri (Polisportiva Monsummanese) ottiene la terza posizione. Nella sfida per donne elite, in virtù della seconda posizione Federica Venturelli si laurea campionessa lombarda. Dan.Vig.