Ciclismo. Volata nella Bergamasca. Colella mette in bacheca il terzo sigillo stagionale Filippo Colella vince il Trofeo Comune-Medaglia d’Oro Neon Luce a Casazza, Bergamo, confermando la sua leadership tra gli allievi. Successo in volata su Mazzoleni e Bellato, con un ottimo nono posto per Gileno. Colella si distingue anche in gare internazionali, dimostrando il suo valore.