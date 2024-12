Ciclismo/1. Rachele Barbieri, altro traguardo. Ecco la laurea in giurisprudenza

La pluricampionessa di ciclismo Rachele Barbieri dopo un iride ed una serie di maglie di campionessa europea e tricolori ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio Emilia a conclusione del ciclo di studi in Scienze Giuridiche dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione. Naturalmente Rachele ha sfruttato le sue conoscenze in ambito sportivo presentando una tesi di Laurea in Diritto dello Sport, alimentazione e benessere : "Il profilo della riforma del diritto sportivo con particolare riguardo allo sport femminile" Ovviamente erano presenti papà Gianpaolo, mamma Mara e la sorella Rebecca mancava il suo compagno Manlio Moro, perchè già in ritiro in Spagna con la Movistar. Anche la 27enne di Stella di Serramazzoni già da domani andrà in ritiro in Spagna per poi rientrare a casa per festeggiare il Natale in famiglia ed il giorno di S.Stefano volerà in Australia assieme alle compagne del team Dsm firmenich.PostNL per proseguire la preparazione in quanto debutterà nella terra dei canguri già a metà gennaio e dopo le gare australiane del Tour Under, dove nella gara maschile sarà in gara anche il suo compagno Manlio Moro la stagione prevede agli inizi di febbraio il Tour dell’UAE.

e.g.