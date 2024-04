Cicloamatori. Frigerio Viaggi, sigillo nel Giro a tappe

In casa del team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine c’è sempre sete di riscatto e di vittoria. Anche nell’ultima trasferta la formazione di Cicloamatori di Giancarlo Frigerio ha messo il sigillo definitivo sul Giro della Provincia di Pavia a tappe. Il traguardo finale di Spessa Po ha incoronato Silvano Bottarelli che, grazie al secondo posto di giornata, si è assicurato la speciale classifica del Giro. Stessa fame di risultato per Filippo Beoni, che ottiene il secondo posto nella categoria Master 4 dopo aver condotto lo sprint conclusivo a ranghi compatti. Tutto bene quindi in casa del team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine che grazie a questa nuova affermazione si gode il buon momento, consapevole però che bisogna sempre lottare per conquistare nuovi traguardi.

Dan.Vig.