Ciclocross, al Mugello Circuit di Scarperia la gara internazionale del 1° Novembre

Scarperia (Firenze), 28 ottobre 2024 – Negli ultimi giorni è circolata qualche voce non esatta sul programma ufficiale del 4° Trofeo Città di Firenze di ciclocross in programma venerdì prossimo Primo Novembre. Gli organizzatori della gara internazionale (al mattino) e nazionale (nel pomeriggio), la Pol. Virtus VII Miglio di Settimello con il presidente Paolo Traversi, intendono far conoscere il programma ufficiale della giornata al Mugello Circuit nella zona di Scarperia. Intanto il percorso del “Città di Firenze” presenta alcune variazioni, è definito “più arioso e spettacolare” e comprenderà sempre il “muro dell’Arrabbiata”. L’area dove si svolgerà la manifestazione è quella della collinetta che sovrasta a Scarperia l’Autodromo Internazionale del Mugello, già teatro l’anno scorso di una splendida giornata di gare che si ripeterà anche quest’anno in quanto oltre alla gara internazionale con alcuni dei migliori esponenti del fuoristrada, ci sarà abbinata la gara nazionale sempre per il “Città di Firenze”, riservata alle categorie G6, esordienti e allievi (maschi e femmine), valevole come prova del Campionato Italiano di società.

ISCRITTI: Tra coloro che saranno in gara Elisabeth Brandau (classe 1985), la forte ed esperta campionessa tedesca vincitrice di sette titoli nazionali e 11 nel mountain bike, che prese parte anche alle Olimpiadi di Tokio 2021. Ed ancora il ventiseienne giapponese Hijiri Oda, il giovane tedesco Niclas Look e il suo connazionale, élite Florian Hamm, classe 1999.

IL PROGRAMMA: Giovedì 31 ottobre dalle 14 alle 16,30 prove ufficiali; dalle 17 alle 20 verifica licenze. Venerdì Primo Novembre ore 7,30 apertura segreteria e formazioni delle griglie 15 minuti prima dell’orario di partenza. Dalle 7,30 alle 9 prove libere del percorso; alle 8,20 la riunione tecnica. Alle 9,15 la prima gara riservata ai Master; alle 10,15 gara promozionale G6 di venti minuti. Dalle 10,45 alle 11,45 la gara Juniores Race Maschile, cui seguirà quella Open Femminile ed a chiudere la mattinata con partenza alle 12,40 la gara Open Maschile, al termine della quale è prevista la cerimonia di premiazione delle gare del mattino.

Alle 14 si apre il programma pomeridiano con le gare nazionali e la partenza degli esordienti maschi; alle 14,40 le donne allieve; alle 14,40 gli allievi del 1° anno; alle 15,20 gli allievi 2° anno. Attorno alle ore 16 la premiazione finale delle gare pomeridiane.

Infine sempre Venerdì Primo Novembre a partire dalle ore 11,20 si svolgerà nell’area del Mugello Circuit, una gara promozionale di Short Track per i giovanissimi maschi e femmine.