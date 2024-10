Ciclocross: anche due atlete toscane ai campionati Europei

Firenze,24 ottobre 2024 – Sono stati scelti dal Commissario Tecnico del settore Daniele Pontoni, gli atleti che disputeranno il Campionato Europeo di Ciclocross, in programma a Pontevedra in Spagna, domenica 3 novembre 2024. L'Italia sarà rappresentata da 14 atleti e nel gruppo anche due atlete toscane affermate nella specialità come la versiliese Francesca Baroni e l’aretina Elisa Ferri. Il programma della manifestazione prevede la staffetta a squadre sabato 2 novembre, mentre domenica 3 novembre si terranno le gare per l’assegnazione delle 6 maglie di campione europeo nelle categorie agonistiche. Questi gli atleti e atlete scelti dal Ct Pontoni. Filippo Agostinacchio (FAS Airport Services Guerciotti) Mattia Agostinacchio (FAS Airport Services Guerciotti) Francesca Baroni (Proximus-Cyclis- Alphamotorhomes) Gioele Bertolini (Centro Sportivo Esercito) Lucia Bramati (FAS Airport Services Guerciotti) Sara Casasola (Crelan-Corendon) Federico Ceolin (ASD Bibione Cycling Team) Ettore Fabbro (ASD DP66) Elisa Ferri (FAS Airport Services Guerciotti) Filippo Grigolini (Team Cingolani) Alice Papo (ASD DP66) Giorgia Pellizotti (Soc. Sport. Sanfiorese) Patrik Pezzo Rosola (Zanolini-Q36.5 Südtirol) Samuele Scappini (Team Cingolani). In tema di ciclocross ricordiamo altresì che venerdì 1 Novembre si svolgerà a Scarperia presso il Mugello Circuit, la gara internazionale “Città di Firenze” organizzata dalla Pol. Virtus VII Miglio di Settimello di Calenzano presieduta da Paolo Traversi.