Ciclocross. Careri secondo alla gara del Ponte

Un buon bilancio ma non esaltante quello dei brianzoli all’internazionale Ciclocross del Ponte a Faè di Oderzo in provincia di Treviso. La migliore prestazione è stata quella di Michel Careri, della Guerciotti Salus, secondo tra gli esordienti. Nella scia anche il monzese Matteo Jacopo Gualtieri in quarta posizione. Tra i protagonisti il medese Matteo Villa del Gruppo Ciclistico Montegrappa. Villa si è piazzato quinto nella prova degli allievi di secondo anno. Tra gli atleti del primo anno, quinto Giovanni Bosio (Guerciotti Salus), ottavo Raffaele Armanasco (US Biassono), decimo Lorenzo Milani (Cicli Fiorin). Settimo posto per Rebecca Gariboldi (Team Cingolani) nella gara Open femminile, mentre il cesanese Daniele Longoni (Piton T&T Italia) ottiene l’ottavo rango con gli juniores. Infine, chiude in quarta posizione Elisa Giangrasso (Guerciotti Salus) con le allieve.

Dan.Vig.