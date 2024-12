Ciclocross: Coppa del Mondo in Sardegna e Trofeo Valli del Mincio in Lombardia

Il Ciclocross non si ferma e domani propone la Coppa del Mondo in Sardegna e il Trofeo Valli del Mincio, quinta prova del Trofeo Lombardia-Memorial Claudia Bonfanti che si svolgerà a Rivalta sul Mincio in provincia di Mantova.

Occhi puntati sulla prova di Coppa a Is-Arutas nei pressi di Cabras (Oristano) in Sardegna alla quale partecipa la lissonese Rebecca Gariboldi. Reduce dal successo nel Gran Premio Guerciotti di Brembate Sopra, la portacolori di Ale Cycling Team punta a fare risultato fra le prime dieci.

Il GS Cicli Fiorin di Seveso sarà al via al completo nel Mantovano. Il tecnico Daniele Fiorin potrà fare affidamento sui corridori più in forma del momento, fra cui Milani, Servidio, Pierobon, Roccia e Di Sciuva, mentre Andrea Colombo disputerà il Trofeo del Triveneto a Fiume Veneto in provincia di Pordenone.

Alessio Bozza sarà invece l’unico atleta a rappresentare la Salus Seregno. Il resto della squadra sarà impegnata in uno stage alla montagnetta di Sirone (Lecco) in preparazione alla Coppa Italia (29 dicembre, Seregno).

Oggi Andrea Casagranda e Vittoria Grassi, della BePink Bongioanni di Monza, disputeranno il meeting internazionale di Aigle, in Svizzera su pista.