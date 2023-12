Ciclocross da podio. E ora assalto al Tricolore

Le gare di ciclocross con il Memorial Giovanni Bartesaghi di Albiate, ultima prova della European Cup, sono state prese d’assalto dai giovani brianzoli del fuori strada. Che ben hanno figurato. Nel bilancio finale della manifestazione, promossa dalla SMO Sport Management Organization di Fabio Perego in collaborazione con il Comune di Albiate, spicca la vittoria di Michel Careri nella categoria degli Esordienti. Il portacolori della Guerciotti Salus Devo ha preceduto il compagno di squadra Matteo Jacopo Gualtieti, 13enne monzese, mentre Lucio Baccini (Alè Cycling) con la terza posizione ha completato il podio. Successo sfiorato, invece, per Giovanni Bosio con gli allievi di primo anno. L’atleta della Guerciotti Salus Devo è stato battuto soltanto dal polacco Milan Husenica. Terzo posto per Raffaele Armanasco dell’US Biassono, poi Lorenzo Milani, Cesare Castellani e Andrea Colombo tutti del GS Cicli Fiorin. Sul podio pure Paolo Marangon, terzo classificato nella gara allievi di secondo anno dove il medese Matteo Villa (GC Montegrappa) ottiene il nono rango. Tra gli juniores bella prestazione del cesanese Daniele Longoni (Piton T&T Italia), settimo sotto lo striscione di arrivo davanti a Diego Nembrini della Salus Seregno Academy.

In campo femminile da registrare la terza piazza di Elisa Ginagrasso (Guerciotti Salus) con le donne juniores dove si è imposta la toscana Elisa Ferri. Per quanto riguarda la prova delle esordienti, settima Melanie Bosonin, ottava Anna Caccia e nona Anita D’Alessandro tutte della Fiorin. Chiude la parentesi il decimo posto di Irene Oneda con le under 23. Ora le attenzioni saranno rivolte alla Coppa Italia di ciclocross in programma domani e sabato ad Ascoli Piceno. La manifestazione, che assegnerà lo scudetto tricolore, è riservata alle categoria Esordienti e Allievi maschile e femminile: fra i convocati della Rappresentativa Lombarda figurano Isabel Di Sciuva e Lorenzo Milani del GS Cicli Fiorin, Elisa Bianchi e il monzese Matteo Jacopo Gualtieri della Guerciotti Salus Development. La rassegna tricolore si aprirà con la gara del Team Relay, ovvero la Staffetta Mista.