Ciclocross. Giangrasso convocata. La Salus torna a correre con la maglia azzurra

Il fine settimana di Ciclocross si apre, oggi, con l’internazionale Gran Premio città di Jesolo-SMP Master Cross. All’appuntamento sugli sterrati del Veneto partecipano cinque brianzoli fra cui Elisa Giangrasso che correrà con la maglia della Nazionale. La portacolori della Salus Seregno è stata infatti selezionata per la gara riservata alla donne juniores, che servirà al commissario tecnico quale test in previsione dei Campionati Europei che si svolgeranno a Pontevedra, in Spagna, dal 1 al 3 novembre. Grande soddisfazione in casa del team brianzolo di Marco Moretto per la prima volta in Nazionale di una sua atleta da quando è presidente. L’ultima volta che un corridore della Salus indossò la maglia azzurra fu nel 1968, con Giannino Bianco al Giro del Belgio. A Jesolo saranno al via anche la lissonese Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team), il medese Matteo Villa (GC Montegrappa) e la coppia del GS Cicli Fiorin Andrea Colombo e Lorenzo Milani.

Dan.Vig.