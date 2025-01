Ciclocross. Gli specialisti maceratesi si fanno valere nelle gare in Veneto e in Toscana

Il cerchio tricolore ciclocrossistico del gennaio 2025 si chiude con gli specialisti maceratesi ancora sul podio. Nella trevigiana Faè di Oderzo, è quasi bis per la settempedana Mery Guerrini (con la nuova maglia del montegiorgese HG Cycling Team), che sale sul secondo gradino e non perde il sorriso, a dodici mesi dall’oro Women (conquistato in casacca settempedana del Co.Bo. Pavoni). La vittoria arride a Jessica Pellizzaro. È d’oro il montecassianese Alessandro Diletti, che si impone nel Team Relay Master, conquistando il titolo italiano insieme con i compagni staffetisti del Team Cingolani: Antonio Macculi, Claudio Moronci, Ania Bocchini. Presenze nella top ten e dintorni nei confronti individuali delle amazzoni e dei sempreverdi del ciclopratismo: la recanatese Nefelly Mangiaterra (Team Cingolani, undicesima Donne Elite), la matelicese Alice Pascucci (Trinx FactorY Team, quindicesina Juniores), Sergio Micucci (Gruppo Ciclistico Matelica, sesto M8), lo stesso Diletti (nono M5), Giovanni Filippo Raimondi (HG, sedicesimo M5).

La parentesi biancorossoverde si è aperta in Toscana, con il campionato giovanile della grossetana Follonica. Piazzate Leire Storani Ruiz-Navarro (Recanati Bike Team, settima) e Ginevra Spitoni (Tormatic Pedale Settempedano – San Severino, decima) che hanno contribuito alla conquista del terzo posto nel medagliere delle regioni da parte della rappresentativa marchigiana. L’impegnativa stagione crossistica non finisce qui (anche se, a brevissimo, andrà ad incrociarsi con l’apertura della strada). In calendario c’è, in particolare, il bel finale della Fertesino Cross Cup.

Umberto Martinelli