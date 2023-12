Ciclocross. La campionessa Gariboldi favorita a Ponte a Faè

Tre giorni di grande Ciclocross per i brianzoli del fuori strada. Si comincia oggi con l’internazionale Ciclocross del Ponte a Faè di Oderzo nel Trevigiano. Al tradizionale appuntamento festivo dell’8 dicembre fa il suo rientro in gara Rebecca Gariboldi. La lissonese si è presa una pausa dopo il recente trionfo nel Giro d’Italia di Ciclocross, e stamane figura fra le favorite della prestigiosa competizione veneta.

Molto attesi anche i portacolori della Salus Seregno Academy con in prima fila Diego Nembrini, terzo classificato domenica scorsa a Solbiate Olona,e al suo fianco il compagno Kristian Blanc nella prova degli juniores. Al via, inoltre, Sara Tarallo e l’élite Diego Gargantini. Il Team Piton T&T Italia sarà invece rappresentato dal cesanese Daniele Longoni. Gli stessi atleti, con l’aggiunta del monzese Matteo Jacopo Gualtieri domani, sono attesi nella prova del Master Cross Selle SMP di Vittorio Veneto sempre nel Trevigiano. Domenica di scena gli esordienti e gli allievi a Rivalta sul Mincio nel Mantovano. Attesi sulla linea di partenza i giovani del GS Cicli Fiorin capeggiati da Lorenzo Milani, Cesare Castellani, Manuel Roccia, Dennis Maggioni, Mattia e Greta Bordin, Simone Servidio e Isabel Di Sciuva. Da parte sua, la Salus punterà le proprie chance sulle qualità di Crocè, Spinello, Colombo, Callegaro e Brustia. Al via pure l’agratese Carlotta Ronchi e il medese Matteo Villa. Dan.Vig.