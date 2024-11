Ciclocross. La Salus a Bulciago punta su Gualtieri

Il Ciclocross torna alla ribalta nel Lecchese. Domani è in programma il Trofeo Comune di Bulciago-Cross del Centenario valido come quarta manche del Trofeo Lombardia-Memorial Claudia Bonfanti. Alla ribalta ci saranno tutte le categorie, dai Giovanissimi G6 agli Elite e Under 23 compresi i Cicloamatori Master. Massiccia la presenza dei brianzoli a cominciare dalla Salus Seregno. Il team gialloblù affiderà le proprie chance di successo al monzese Matteo Jacopo Gualtieri, fresco del trionfo nella quinta tappa del Giro delle Regioni di Cantoira (To) e quindi in ottime condizioni di forma. Gualtieri, che nell’ultima edizione si classificò al secondo posto, avrà al suo fianco i compagni di squadra Alessio Bozza, Peter Cinerari e Lorenzo Massimo Ghelfi. In concomitanza si svolgerà il Trofeo TDA ad Acqui Terme in provincia di Asti. Alla gara parteciperanno Beatrice Caccia e Lorenzo Pinton del GS Cicli Fiorin, mentre per la Salus gareggeranno Michel Careri, Nicolò Maglietti, Amelie Cerise, Matilde Anselmi, Leonardo Martuscelli e Davide Enrico Ghezzi. Il via alle 12. Tornando a Bulciago, la prova scatterà alle 10 e si snoderà su un circuito misto di 2 chilometri in sterrato, prati, sentieri e asfalto da ripetere più volte a seconda della categoria. Il ritrovo è in via Don Guanella al Centro Sportivo alle 8. Organizza il Gruppo Sportivo Arrigoni Arredomarket.

Danilo Viganò