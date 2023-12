Ciclocross, la Toscana settima nella Coppa Italia Giovanile a Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, 30 dicembre 2023 – Si è aperta sul circuito di Ascoli Piceno nelle Marche, la Coppa Italia Giovanile di Ciclocross per esordienti e allievi, con la gara del Team Relay (staffetta mista), cui farà seguito nel fine settimana la prova individuale. Il successo è stato ottenuto dalla formazione del Friuli Venezia Giulia, composta da Alessio Borile, Massimo Bagnariol, Carlotta Petris e Filippo Grigolini, che ha anticipato la Lombardia A e la Lombardia B. Per la Toscana il settimo posto in una manifestazione che ha visto la presenza di 19 rappresentative regionali. La Toscana ha schierato nella staffetta mista Tommaso Roggi, Riccardo Frosini, Brian Ceccarelli (tutti appartenenti all’Olimpia Valdarnese di Montevarchi) oltre alla livornese Nicoletta Brandi dell’Elba Bike.