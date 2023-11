Ciclocross, spettacolo al Mugello con il Trofeo Città di Firenze

Scarperia,1 Novembre 2023 – Uno spettacolo unico al Mugello con il terzo Trofeo Città di Firenze, gara internazionale di ciclocross presente il ct della nazionale Daniele Pontoni, in partenza per la Francia dove nel prossimo fine settimana sono in programma i Campionati Europei, e il presidente della Commissione Nazionale Fuoristrada l’ex professionista Massimo Ghirotto. L’evento è stato ospitato per la prima volta all’interno del “Mugello Circuit” a Scarperia, una “location” ideale, apprezzata da tutti, con un percorso spettacolare, per la soddisfazione della Virtus VII Miglio presieduta da Paolo Traversi, la società organizzatrice del prestigioso evento, che ha visto impegnati circa 350 concorrenti.

Al mattino le gare più attese con il successo dell’azzurro Giole Bertolini (Fas Airport Guerciotti) che ha preceduto il polacco Konwa di 16” e Cominelli di 1’06”. Al quarto posto Folcarelli quindi Leone. Tra gli juniores si è imposto con un finale di gara in crescendo, l’azzurro umbro Mattia Gagliardoni Proietti (Fas Airport Guerciotti) davanti ad Agostinacchio, Bosio, Sacchet e D’Alessandro. La gara “open” femminile ha visto il successo della bolzanina Eva Lechner (Ale Cycling Team) che ha prevalso su Gariboldi, Bajgerova e Bulleri. Dopo la premiazione presenti Cosimo Guccione assessore allo sport del Comune di Firenze, Federico Ignesti sindaco di Scarperia S.Piero a Sieve e Saverio Metti presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, si sono svolte nel pomeriggio le gare amatoriali e giovanili.

Vincitore assoluto della gara amatoriale Massimo Folcarelli (Race Mountain Folcarelli) della categoria M5, mentre gli altri vincitori di categoria sono risultati Mattia Zoccolanti, Andrea Bianconi, Federico Di Simone, Americo Mazzeo, Alessandro Timitilli, Stefano Nicoletti, Mario Quattrini,, Gianfranco Mongardi e tra le donne, Giulia Ballestri e Paola Maniago. Nella prima gara giovanile hanno prevalso i livornesi Lorenzo Sardi (Elba Bike) e Alyssa Di Girolamo (Costa Etrusca) nella categoria giovanissimi, Matilde Carretta (G.S. Mosole) tra le esordienti, la campionessa italiana Giorgia Pellizotti (Sport Sanfiorese) tra le allieve seguita nella classifica finale da Peruta, Savorgnano, Calligaris e Sambi.

Brillante la vittoria dell’esordiente toscano Riccardo Frosini (Olimpia Valdarnese) nella gara maschile esordienti, il quale ha avuto ragione di Montagner, Manfredi, Roman e Longari, Infine l’ultima gara in programma della lunga giornata al Mugello, quella degli allievi dove ha prevalso nettamente il campione italiano Filippo Grigolini (Jam’s Bike Team Buja) nei confronti di Colombo, Deon, Villa e Cerame. Anche il tempo è stato benigno con una breve pioggia all’inizio del pomeriggio e mentre si svolgevano le gare di ciclocross, giungeva in sottofondo dalla vicina pista dell’Autodromo il rombo delle auto.