Ciclocross oggi e domani nel Parco centrale. Campionati italiani giovanili a Follonica

I migliori specialisti del ciclocross giovanile si ritrovano oggi e domani a Follonica. La città del Golfo infatti ospita i campionati italiani giovanili. L’organizzazione della manifestazione è affidata all’associazione Romano Scotti che, con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato questa grande manifestazione di ciclocross in un circuito da ripetere varie volte ricavato nel Parco Centrale di Follonica.

La tappa follonichese vedrà un alto numero di atleti partecipanti, categoria Esordienti e Allievi, sia ragazzi che ragazze. Il tracciato, complesso dal punto di vista tecnico e altimetrico, metterà a dura prova gli atleti non solo per le gare tradizionali, ma anche per l’assegnazione del titolo della staffetta "Team Relay" con partecipazione riservata ai club/team.

Sarà una staffetta in cui 27 squadre composte di quattro frazionisti si affronteranno in 4 giri di percorso con passaggio del testimone a conclusione di ogni tornata. Le squadre sono composte da una ragazza e tre ragazzi, coprendo tutto il ventaglio delle categorie giovanili Esordienti e Allievi. In gara le categoria Allievi ed Esordienti.