Ciclocross. Torna la Fertesino Cross Cup. Occhi sui big Guerrini e Raimondi

Domani la Fertesino Cross Cup festeggia l’Epifania tornando a circuitare nel ciclodromo intitolato all’indimenticato Marzio Rinaldoni. A San Girio viene abbassata alle 9.45 la prima bandierina dell’ultima tappa maceratese del circuito interregionale ‘4x4 Off Road’, gareggiano supergentlemen, gentlemen, debutttanti, donne. La seconda corsa scatta alle 10,45 (juniores, seniores, veterani). Il tracciato disegnato da Lanfranco Passarini si snoda per 2,5 km circa, si tratta di un circuito tecnico e fluido, con un paio di rampe, gradini e micro-ostacoli artificiali. Organizza la Potentia Rinascita. I crossisti maceratesi sono attesi alla conferma. In maglia rossogialla di capoclassifica c’è ancora Mery Guerrini, reginetta in forza al Team Co.Bo. Pavoni di San Severino. Stesso bicolore indossato dal capofila dei gentleman Giovanni Filippo Raimondi, anch’egli alfiere del sodalizio settempedano.

Il Trofeo San Girio costituisce il sesto appuntamento stagionale del campionato ciclopratistico creato e gestito dall’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi, dal Csi Marche coordinato da Giampiero Conti e dalla Fertesino (Adamo e Luca Re). La località potentina raccoglie il testimone da San Ginesio. Al ‘Rinaldoni’, con Mery e Gianfilippo, sono schierati tutti i leader della Fertesino 2023 – 2024: Cinzia Zacconi, Adamo Re, Giuseppe Cinalli, Carlo Tudico, Luca Michettoni, Giuseppe Paolino, Lucio Griccini, Sabino Giovine, Luca Bonifazi, i fratelli Gabriele e MicheleViozzi (entrambi della grottese Pupilli, migliore scuderia).

Umberto Martinelli