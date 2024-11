Ciclocross: grande successo per il Trofeo Città di Firenze al Mugello

Scarperia, 1 Novembre 2024 - Una splendida giornata di sole ha accolto sulla collinetta che sovrasta l’Autodromo del Mugello a Scarperia, il IV° Trofeo Città di Firenze di ciclocross con 3 gare internazionale e 5 nazionali, presente il responsabile del fuoristrada per la Federciclismo Massimo Ghirotto.

In sottofondo anche il rombo delle auto e delle moto che sfrecciavano sulla pista dell’autodromo. La manifestazione su di un circuito spettacolare di 2 km e 900 metri con la salita dell’Arrabbiata, ha visto impegnati 329 concorrenti, ed è stata organizzata dalla Virtus VII Miglio di Settimello presieduta da Paolo Traversi, presenti il vice sindaco di Scarperia-San Piero a Sieve Pietro Modi, e l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. Nella gara “Open” dilettanti ha vinto Cristian Cominelli (Cycling Cafè Racing) tornato al successo con una bella prestazione su Cafueri e Prà, mentre il giapponese Oda è giunto quarto. Da segnalare la sfortuna del toscano Tommaso Ferri, che mentre era al comando della gara con Cominelli e Cafueri è rimasto vittima di una foratura ed è stato costretto al ritiro.

Nella prova “Open” femminile quinto successo su sei gare di Carlotta Borella (Team Cingolani) davanti alla tedesca Brandau e alla Gariboldi, con la giovane Elisa Bianchi prima delle junior in gara. La prova degli juniores ha laureato vincitore il veneto Pietro Cao (Team Bosco di Orsago) che ha preceduto con una prestazione in crescendo nella fase finale, Serangeli e Longoni. Nelle gare giovanili nazionali la vittoria ottenuta dal Campione Italiano allievi il marchigiano Tommaso Cingolani che nel finale si è liberato di Bosio mentre terzo è giunto Filippo Cingolani.

Tra le allieve il successo ha premiato la campionessa italiana Nicole Righetto (Team Velociraptors) con posti d’onore per Anselmi e Cafueri; tra gli esordienti si è imposto, Nicolò Maglietti (Salus Guerciotti) davanti al toscano dell’Elba Bike, Lorenzo Sardi, con terzo posto per Cabboi. In gara anche i giovanissimi di 12 anni con il successo conquistato da Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000) nei confronti di Bembo e Bacchin, mentre nel settore femminile ha prevalso la toscana Ilary Ceccarelli dell’Olimpia Valdarnese sulla Cerame.

La prima gara della lunga giornata al Mugello Circuit è stata quella del settore amatoriale con uomini e donne in gara. I successi conseguiti da Michael Mencacci, Antonio Macculi (vincitore assoluto della gara), Antonio Vigoroso, Alessandro Mattei, Antonio Gardani, Massimo Folcarelli, Andrea Pighini, Mario Quattrini, Luca Coppini, Mery Guerrini, Annalisa Fontanelli e Beatrice Mistretta. Un’ottima organizzazione, nessun incidente, per una bella giornata di sport in un luogo incantevole e spazioso per tutti i servizi, con la presenza anche del presidente del CRT Saverio Metti.

LE CLASSIFICHE

OPEN MASCHILE: 1)Cristian Cominelli (Cycling Cafè Racing); 2)Tommaso Cafueri (DP 66); 3)Ettore Prà (Hellas Monteforte); 4)Huiri Oda (Matrix Powertag-Giappone); 5)Antonio Folcarelli (Race Mountain-GM Sport).

OPEN FEMMINILE: 1)Carlotta Borella (Team Cingolani); 2)Elisabeth Brandau (RSC Schonaich Germania); 3)Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team); 4)Sofia Arici (G.S. Sorgente) – prima U23 -; 5)Marta Zanga (Beltrami TSA Tre Colli).

JUNIORES: 1)Pietro Cao (Team Bosco di Orsago); 2)Giacomo Serangeli (DP 66); 3)Daniele Longoni (Pool Cantù-GB Junior Team); 4)Mattia Gagliardoni Proietti (Fas Airport Services), 5) Vincenzo Carosi (Race Mountain).

ALLIEVI: 1)Tommaso Cingolani (Team Cingolani); 2)Giovanni Bosio (Salus Guerciotti CX); 3)Filippo Cingolani (Team Cingolani); 4)Michel Careri (Salus Guerciotti CX); 5)Marco Spanio (G.S. Sorgente Pradipozzo).

ALLIEVE: 1)Nicole Righetto (Team Velociraptors); 2)Matilde Anselmi (Salus Guerciotti CX); 3)Rachele Cafueri (DP 66); 4)Irene Righetto (Team Velociraptors); 5)Sara Peruta (Saluis Guerciotti CX).

ESORDIENTI: 1)Nicolò Maglietti (Salus Guerciotti CX); 2)Lorenzo Sardi (Elba Bike); 3)Ettore Cabboi (Maserati Cadeo); 4)Alessandro Pazzaglini (G.S.Pianello); 5)Alberto Finetto (Hellas Monteforte).

GIOVANISSIMI G6: 1)Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000); 2)Santiago Bembo (G.S. Mosole); 3)Luca Bacchin (Fiumicelli 1971); 4)Niccolò Mauro (Elba Bike); 5)Giuliano Salimbeni (Il Pirata Vangi Sama).

FEMMINE G6: 1)Ilary Ceccarelli (Olimpia Valdarnese); 2)Aurora Cerame (Castellettese). A completare il programma del Trofeo Città di Firenze anche una gara promozionale di “Short Track” con la presenza di 46 giovanissimi.