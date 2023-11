Ciclocross. Vigilia di Natale ad Albiate col Memorial Bartesaghi

Sarà una Vigilia di Natale all’insegna del Ciclocross nella inedita location di Villa Campello ad Albiate. Una edizione del tutto nuova in Brianza il Memorial Giovanni Bartesaghi. Alla ricerca della migliore vetrina per la propria corsa, gli organizzatori della SMO Sport Management Organization hanno curato in modo particolare alcuni aspetti che pongono la manifestazione di Albiate nel calendario internazionale del Ciclocross come prova della European Cup solo per le categorie juniores e under 23.

La 27esima edizione del Cross della Vigilia “Ciao Gio” si propone inoltre quale importante test in vista dei Campionati Italiani, in programma poche settimane dopo l’appuntamento brianzolo. Già confermata la presenza della Nazionale Italiana del commissario tecnico Daniele Pontoni che porterà ad Albiate il gruppo degli azzurri in predicato per le sfide iridate di Tabor, nella Repubblica Ceca. Per Albiate la corsa significa avere la capacità di unirsi attorno a progetti importanti per lo sport che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita dei giovani. Grazie quindi all’impegno in prima persona del sindaco Giulio Enea Redaelli, alla SMO Management di Fabio Perego e alla Amministrazione del Parco Lambro presieduto da Marco Ciceri, il 24 dicembre assisteremo ad un evento destinato a proseguire nel tempo.

Danilo Viganò