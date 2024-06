Cicloraduno ospedalieri con 150 iscritti. La "Ss Grosseto" ne ha schierati trenta

E’ stato un successo il Cicloraduno ospedalieri, la classica manifestazione organizzata dal Cral Asl 9 sotto l’egida Uisp che ha visto al via oltre 150 amatori al via. E’ stata la quarantunesima edizione di un evento che ormai è parte della storia sportiva della città, valido come "Memorial Pegaso 2". Tre i percorsi proposti: cicloturistico di 56 chilometri con dislivello di 640 metri, mediofondo di 81 chilometri con dislivello di 1100 metri, granfondo di 120 chilometri con dislivello di 1600 metri. Granfondo e mediofondo sono stati i più scelti. Confermata la formula alla francese, con partenza libera e arrivo al Conad di via Scansanese. La classifica per società, rigorosamente non competitiva ma stilata soltanto guardando al numero dei partecipanti, è stata vinta dalla Ss Grosseto con 30 portacolori al via, seguita da Marevettamare con 23 ed Euroteam con 19, sodalizi premiati dagli organizzatori. Poi a seguire Mbm, Red White, Frangini, Team Marathon Bike, Vc Santa Maria degli Angeli, Quarto Stormo, Castiglionese, Giuncarico Trails, Uisp Grosseto, Acsi nazionale Roma e Amici 2 Ruote.