Cicloturismo - L’anniversario storico. Torretta Bike celebra le nozze d’argento

Un quarto di secolo. Un bel compleanno per l’associazione ciclistica Torretta Bike di Porcari. Molti pannelli hanno ricordato ai soci, presenti e passati, anche tutti i tour estivi organizzati in tutta Italia e all’estero, a partire dall’idea iniziale della "Da mare a mare" del 1999, una 600 chilometri da Porto Ercole ad Ancona, attraverso le zone del Centro Italia devastate dal sisma del 1997.

Dopo questa prima esperienza il gruppo porcarese, per venticinque anni, ha affrontato i percorsi più avventurosi degli Appennini e delle Alpi, ad eccezione del 2002 e del 2020 (anno del covid).

La serata è stata arricchita dalla presenza del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, dalla vicesindaca Roberta Menchetti e del presidente dell’associazione Agbalt (Associazione di genitori di bambini affetti da leucemia e tumori), Mirco Daversa, che fa capo al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale "Santa Chiara" di Pisa.

Il sindaco Fornaciari ha ringraziato il club "per aver creato – ha detto – un gruppo sportivo che non è solo condivisione di passioni, ma fulcro di amicizia. Per aver valorizzato, attraverso l’utilizzo della bicicletta, la parte ambientale e naturalistica del nostro paese. Per aver voluto fortemente non dimenticare chi vive una sofferenza, supportando azioni benefiche e di assistenza. Per aver portato in Italia, in giro sulle vostre biciclette, con tanto orgoglio, il simbolo di Porcari". Mirco Daversa ha ricordato il supporto che Torretta Bike ha dato all’"Agbalt", con donazioni annuali e continuative dal 2002 e attraverso le iniziative che mette in campo, come la "Banda dei Babbi Natale". Questo aiuto, insieme ad altri sostegni da parte di soggetti pubblici e privati, permette all’"Agbalt" di finanziare il reparto che ospita i piccoli malati.

Così, infine, il presidente di Torretta Bike, Giorgio Tomei: "Ringrazio tutti per la splendida festa. Venticinque anni sono un traguardo importante, ma, vedendo lo spirito d’amicizia e la condivisione dei valori che accomuna i nostri ragazzi, io direi che questi sono solo i primi venticinque anni della nostra associazione".

"Il mio pensiero – ha concluso Tomei – va anche a chi, con il suo contributo, ha reso possibile tutto questo, ma, purtroppo, non ha potuto festeggiare insieme a noi".

Massimo Stefanini