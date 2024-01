Circuito "Corri in Provincia». Trofeo "Maiano». Sprint di Pettorossi

Una fuga a due come non si vedeva da anni ha inaugurato il 2024 ciclistico in Maremma. Matteo Pettorossi del Team Zero Watt Cicli Montanini vince il trofeo "Bastione Maiano".

La prima tappa del circuito ciclistico su strada "Corri in Provincia", disputata domenica mattina a Ribolla, ha visto il successo in solitaria di Pettorossi che ha avuto la meglio su Lazzeroni e Beconcini. La gara organizzata dal Team Marathon Bike (insieme a Uisp, Avis Ribolla, e Provincia di Grosseto) supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto, ha visto al via 63 corridori, alcuni di assoluto valore nel panorama ciclistico italiano.

Pronti via e subito la fuga vincente con Pettorossi e l’aretino Michele Lazzeroni, della neonata società "Vam cycling club". I due attaccanti di categorie diverse, prendevano subito un discreto vantaggio che via via aumentava sino ad arrivare al un massimo di due minuti e mezzo. Un epilogo che in Maremma mancava da più di dieci anni, ovvero una fuga a due per 72 chilometri. Un accordo sino all’ultimo chilometro dove Pettorossi staccava Lazzeroni arrivando tutto solo e a braccia alzate sul traguardo posto ad un chilometro da Montemassi. La volata del gruppo andava ad Andrea Beconcini del team Baglini di Livorno.

Questi i vincitori di categoria: Giovanni Fortunati, Alfredo Balloni, Andrea Beconcini, Michele Lazzeroni, Massimo Domenichini, Stefano Ferruzzi, Stefano Cupello e il follonichese Stefano Albonetti.

Questa è la prima corsa ciclistica del 2024 del circuito, dopo che lo scorso anno il circuito si era concluso dopo ben 42 gare organizzate in tutta la provincia, e oltre 3000 partecipanti al via, per l’esattezza 3054, che avevano scelto la Maremma per confrontarsi. Quest’anno il Team Marathon Bike è ripartito subito forte, con la prima gara dell’anno.