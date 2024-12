Collare d’oro per Vittoria. Premio al merito sportivo

E’ stato un mese di dicembre ricco di premi e riconoscimenti con giorni di festa, per la campionessa del pedale pratese di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini. Ieri nel giorno di Santo Stefano l’olimpionica di Parigi 2024 ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno, mentre nei giorni precedenti è stata al centro di importanti e prestigiosi riconoscimenti. Il primo a Roma dove ha ricevuto dal Coni il Collare d’Oro al Merito Sportivo, il massimo riconoscimento dello sport italiano. Per l’atleta poggese, straordinaria protagonista su pista, altra premiazione a Milano in occasione del Giro d’Onore 2024 indetto dalla Federazione Ciclistica Italiana. A Roma erano presenti tra gli altri il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il sottosegretario della Difesa Isabella Rauti, il sottosegretario per l’Ambiente Claudio Barbaro. Per il ciclismo c’era Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo, accompagnato dal bravissimo ct della pista Marco Villa. Lo stesso Dagnoni, assieme a Malagò, ha consegnato a Milano il riconoscimento alla bravissima Guazzini, dopo un’annata fantastica culminata con la conquista della medaglia d’oro olimpica assieme a Chiara Consonni, nella esaltante prova nella gara Madison a Parigi.

"Ritrovarsi per i Collari d’Oro e il Giro d’Onore è sempre una bella emozione – ha affermato il presidente della Fci Dagnoni - e conferma che lo sport rappresenta uno degli asset migliori del nostro Paese. Il ciclismo, anche in questa occasione, è grande protagonista, grazie ad atleti e atlete di spessore tecnico e ricchi di contagiosa allegria come la toscana Vittoria Guazzini". Tra tanti premi ricevuti tra novembre e dicembre, Vittoria ha avuto modo anche di qualche giorno di relax meritatissimo. E’ stata anche impegnata in California per un collegiale con la squadra francese. Sta già approntando, inoltre, quello che sarà il suo programma per il 2025. Ancora tanta pista per l’olimpionica, ma anche attività su strada e cronometro, tenuto conto che la maglia tricolore di campionessa italiana della specialità è sulle sue spalle dopo averla conseguita quest’anno a Grosseto.

Antonio Mannori