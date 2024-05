Da Scappini a Gaggioli. Tris di vittorie empolesi

Tris di vittorie per i giovani ciclisti empolesi. Sono andati a segno in un colpo solo Scappini in Toscana, Gaggioli e Roggi in Veneto. Una domenica davvero piena di successi per i giovani ciclisti empolesi in Toscana e fuori regione, a conferma del loro talento e della la loro bravura. La prima segnalazione per l’esordiente del secondo anno, Laerte Scappini dell’Uc Empolese Birindelli Lupi, che ha conquistato a Gracciano di Montepulciano in provincia di Siena la settima vittoria stagionale. Il quattordicenne di Capraia Fiorentina non ha concesso scampo agli avversari nello sprint finale, sullo stesso traguardo dove un anno fa conquistò la maglia di campione toscano del primo anno. Per il suo compagno di squadra Di Stefano è arrivata invece la nona posizione.

A Cavaion Veronese si è materializzato il primo successo stagionale per l’allievo aretino Tommaso Roggi (al centro della foto in alto a destra), e quinto per la Iperfinish di Fucecchio, che continua la serie dei successi in questo felice avvio di stagione. Roggi aveva ottenuto in precedenza un paio di piazzamenti, ed è il quarto atleta della squadra fucecchiese ad andare a segno a conferma di un’ottima condizione di tutta la squadra.

Sempre per quanto riguarda gli allievi è arrivata la seconda vittoria fuori dai confini regionali per Luciano Gaggioli (al centro nella foto in alto a sinistra) dopo quella in Emilia Romagna. Questa volta il sedicenne di Vinci si è affermato a Castel Ivano in provincia di Trento con la maglia della Toscana in quanto faceva parte della rappresentativa regionale guidata dal tecnico Roberto Moretti. Gaggioli come è noto corre per il Team Valdinievole, la società legata al gruppo sportivo di Stabbia.

Ma non è ancora finita, perché nella giornata è arrivato anche un altro piazzamento, dopo il terzo posto di Castiglion Fiorentino, per l’olandese Eduard Daan Hoeks della Maltinti Banca Cambiano, giunto quarto sul traguardo del 70esimo trofeo Giacomo Matteotti che si è svolto a Marcialla. A vincere invece è stato il campione toscano élite Nicolò Garibbo. Una conferma che il successo per lui non dovrebbe essere lontano.

Antonio Mannori