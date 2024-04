’Due giorni del mare’ Conto alla rovescia. Al via i campioni del mondo e gli azzurri

Siamo entrati nella settimana della ’Due Giorni del Mare’. La rinomata gara internazionale di ciclismo paralimpico, giunta alla sua 10ª edizione, si svolgerà il 6 e 7 aprile nel centro di Marina di Massa con partenza e arrivo davanti a Villa Cuturi e passaggio in piazza Betti. Sono già oltre 170 gli atleti iscritti, di cui 70 quelli stranieri provenienti da tutta Europa e anche da fuori continente, Thailandia compresa. L’Uci ha comunicato che questa è la gara internazionale a livello europeo col maggior numero di partecipanti stranieri e il dato ha riempito di orgoglio gli organizzatori di Ciclo Abilia. Le gare inizieranno sabato mattina alle ore 9 e proseguiranno domenica con la cronometro. Al via ci saranno tutti i campioni del mondo e la Nazionale italiana al completo.

Giovedì mattina, invece, ci sarà un interessante iniziativa collaterale a partire dalle 10.30 alla palestra della Comasca, a Ronchi, dove una delegazione di atleti paralimpici del Ministero della Difesa racconterà le proprie storie a un uditorio composto da oltre un centinaio di alunni degli istituti superiori di Alberghiero, Liceo Scientifico e Liceo Sportivo e di studenti della scuola media Don Milani. Tra gli atleti parlerà anche Roberta Amadeo, campionessa del mondo ed europea in carica. A margine dell’incontro, allestito con la collaborazione dell’Afaph di Daniele Carmassi, che è parte integrante dell’organizzazione, verrà effettuata anche la presentazione ufficiale della gara.

Le iniziative collaterali, comunque, non finiscono qui perché Ciclo Abilia e la Commissione Promozione della Fci hanno organizzato per il 6 e 7 aprile, contestualmente alla gara internazionale paralimpica, una manifestazione di gioco-ciclismo per i bambini dai 5 ai 14 anni non tesserati che potranno in piazza Betti (sabato dalle 11 alle 19 e domenica dalle ore 9,30 alle 13) effettuare gimkane o percorsi con birilli per imparare la tecnica di guida della bicicletta e ricevere dei gadget. Bici e casco saranno messi a disposizione per chi non li avesse.

"Sarà un weekend all’insegna dell’inclusione a 360 gradi – spiega Samanta Cavaldonati, presidente di Ciclo Abilia – con la presenza di atleti paralimpici e di bambini normodotati tutti in bicicletta. Faremo vivere il centro di Marina di Massa con una gara di alto livello ma anche promuovendo il ciclismo tra i più piccoli. Sarà una vetrina per la nostra bella Massa visto che l’evento verrà trasmesso da Rai Sport e Sport Abilia e dalle tv locali e regionali. Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori: mio marito Nico Fioravanti (coordinatore della commissione paralimpica regionale), Davide Legname, Federico Menchini, tutti i consiglieri di Ciclo Abilia, il Comitato provinciale Fci, Montignoso Ciclismo e Afaph".

Gianluca Bondielli