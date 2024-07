Due ruote velocità su pista. Del Medico, una festa tricolore: "Ora voglio Europei e Mondiali"

Sulla collina di Pulica a due passi da Ginestra Fiorentina presso il locale "Lo Spigo" di Francesco Magazzini, simpatica e festosa serata in onore di Fabio Del Medico, ciclista juniores tesserato per il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli che pochi giorni fa si è riconfermato sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze, campione italiano della velocità.

La società guidata dal presidente Alberto Mazzoni ha voluto radunare un folto gruppo di giovanissimi atleti che hanno festeggiato simpaticamente il neo tricolore che ha riconquistato la maglia di campione italiano. Oltre a questo titolo Fabio Del Medico ha ottenuto anche un bronzo nel chilometro da fermo ed un quarto posto nella prova del Keirin.

Per il ciclismo del Comitato Provinciale di Firenze presieduto da Leonardo Gigli, un nuovo successo importante che arricchisce la collana del diciottenne atleta atteso da altri impegni importanti con la maglia azzurra della Nazionale Italiana. Sono previsti infatti i Campionati Europei in Germania, e quelli mondiali che quest’anno si svolgeranno in Cina.

"Si tratta di due manifestazioni alle quali tengo in maniera particolare - ha detto il protagonista della serata -. Adesso mi auguro di essere convocato dal responsabile del settore velocità della Federazione Ciclistica Italiana, Ivan Quaranta, con il quale ci sentiamo spesso per programmare l’attività. Questo successo - ha concluso Fabio Del Medico - mi dà morale anche perchè conquistare la maglia tricolore è sempre un grandissimo traguardo".

Antonio Mannori