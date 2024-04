Ciclismo: gruppo di atleti sbaglia strada, annullata la tappa regina dell’Eroica Juniores

Montevarchi (Arezzo), 20 aprile 2024 – Annullata per ragioni di sicurezza quella che era ritenuta la tappa più difficile dell’Eroica Juniores-Nation’s Cup 2024, con il via da Siena e l’arrivo che era previsto nel centro di Montevarchi.

Tanta strada bianca, un paio di salite impegnative, quella di Badia Coltibuono nella prima parte e quella più impegnativa lunga 13 km di Monte Luco dalla cui sommità al traguardo restavano 14 km.

Una tappa avversata però dal maltempo con pioggia, grandine e freddo. I motivi dell’annullamento per ragioni di sicurezza.

Dalle prime indicazioni la causa è dovuta ad un cambio di percorso da parte di un drappello di atleti i quali, in località Cavriglia, hanno praticamente effettuato un tracciato diverso da quello previsto dal programma.

La Giuria ha subito fermato i battistrada al comando della gara con gli atleti in preda al freddo e alla pioggia per quindici minuti, prima di raggiungere le proprie ammiraglie e tornare in albergo.

Si riprenderà domani con la quarta ed ultima giornata dell’Eroica Juniores, con partenza alle 14 ancora da Siena e conclusione dopo 102 km e 700 metri a Chiusdino. Si annuncia un finale emozionante con bagarre dall’inizio alla fine.

CLASSIFICA GENERALE: 1) Patrick Casey (Team Grenke – Auto Eder – Bora); 2) Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale) a 31”; 3) Valentin Martinet (Decathlon Ag2R La Mondiale) a 31”; 4) Paul Seixas (Decathlon Ag2R La Mondiale) a 35”; 5) Senna Remijn (Olanda) a 37”; 6) Negengast (Olanda) a 43”; 7) Martinez Alvarez (Spagna) a 46”; 8) Vassal (Decathlon Ag2R La Mondiale) a 50”; 9) Bessega (Italia) a 54”; 10) Omrzel (Slovenia) a 1’27”.