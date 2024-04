Eroica Juniores Nations Cup. Tappa anche in Valdarno

di Giorgio Grassi

Fervono i preparativi a per ricevere la terza tappa della "Eroica Juniores Nations Cup 2024". L’evento ciclistico si concluderà in Piazza Varchi, in pieno centro storico. L’arrivo della terza delle quattro tappe ci sarà sabato 20 aprile intorno alle 17. La Coppa delle Nazioni Junior è la challanger più importante del calendario mondiale di categoria. Sono ben 29 (38 erano le richieste) le squadre dei cinque continenti: 18 team nazionali, 6 squadre di club stranieri, un club italiano e 4 rappresentative ragionali. Quattro le tappe in programma, tra le province di Siena, Grosseto, e per la prima volta anche sul territorio di Arezzo. Al via saranno 176 i corridori, 6 per ogni squadra, come prevede il regolamento dilettanti. Dopo la prima giornata di giovedì 18 aprile a Punta Ala con gara a cronometro a squadre di 22 km, ed in linea di 89 km nel pomeriggio, venerdì 19 tappa di km 110 da Cinigiano (Grosseto) a Siena, sabato 20 da Siena a , e ultima di 102 km da Siena a Chiusdino (564 s/m), dove si terrà la festa delle premiazioni. Per da Siena km 110, con 7 km di strade bianche, Castello Brolio, Bucine, primo passaggio, poi le salite verso Mercatale Valdarno, Nusenna, San Marco, Moncioni e discesa per .

Nel 2023 vittoria del norvegese Jorgen Nordhagen, ora professionista. L’ideatore ed inventore della ‘Eroica’, il dottor Giancarlo Brocci, afferma: "La gioventù più bella è quella che nel 2024 sceglie di fare grande fatica. Noi siamo qui a proporre la nostra unicità, con strade bianche salvaguardate, con l’idea di avere riportato la bici fuori dall’asfalto". Il presidente di Eroica Italia Franco Rossi, dichiara: "Siamo entusiasti dell’attesa che c’è fra i corridori in arrivo da tutto il mondo". Il sindaco Silvia Chiassai: "Siamo orgogliosi di ospitare l’evento. E’ un’occasione di grande valore sportivo e turistico".