Ciclismo, torna la festa del Club Glorie Toscane

Sesto Fiorentino (Firenze), 8 gennaio 2024 - L’inizio del nuovo anno porta una buona notizia per gli sportivi e gli appassionati di ciclismo. L’annuale festa del Club Glorie Toscane si svolgerà regolarmente domenica 11 febbraio presso il Centro Spirituale del ciclismo a S.Lucia alla Castellina nel comune di Sesto Fiorentino, tradizionale luogo di altre belle manifestazioni ciclistiche. Come è noto il Club Glorie Toscane sta cercando di trovare persone in grado di mantenere in vita il gruppo che comprende tanti ex campioni del pedale. Il presidente del Club, il campione fiorentino Roberto Poggiali da tempo ha manifestato l’intenzione di lasciare così come il segretario Giuliano Passignani, da qui la decisione qualche mese fa di non organizzare la festa. Invece grazie all’impegno e alla collaborazione garantita dal Gruppo degli Amici del Ciclismo della Castellina con il presidente Luca Limberti e Alessandro Troni in primis, e alla collaborazione assicurata anche questa volta da Giuliano Passignani, è stato deciso di organizzare il festoso evento presso il convento dei Padri Carmelitani di S.Lucia alla Castellina per domenica 11 febbraio con il ritrovo alle ore 9, la celebrazione della Santa Messa alle 10,30, al termine della quale e più tardi anche durante il pranzo sociale, si svolgeranno le varie premiazioni previste agli ex campioni del pedale e personaggi del ciclismo invitati.