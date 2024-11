Ciclismo: il Comitato Toscano gira un video a Firenze per la sicurezza delle gare

Firenze, 15 novembre 2024 – Domani mattina sabato 16 novembre con inizio alle ore 10,30 nella zona di Piazzale Del Re di fronte alla Facoltà di Agraria nel Parco delle Cascine a Firenze, sono in programma le riprese di un video per la promozione della sicurezza delle gare ciclistiche e la sensibilizzazione stradale.

L’iniziativa è del Comitato Regionale Toscana della Federciclismo presieduto da Saverio Metti in collaborazione con la Commissione direttori di corsa e sicurezza dello stesso Comitato che ha in Francesco Zingoni il suo presidente. Il video avrà come protagonista nel ruolo di testimonial e protagonista, la nota conduttrice, attrice e cantante statunitense Justine Mattera, naturalizzata italiana che vive e lavora in Italia da 30 anni. Ci sarà la presenza anche di una ventina di corridori toscani tra juniores e dilettanti, che faranno da comparse nel video, e lo stesso ruolo lo avrà anche il pubblico presente ad assistere alle riprese. Regista del video Tommaso Beneforti.

Antonio Mannori