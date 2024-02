Frigerio Viaggi in prima classe. Bottarelli, cicloamatore di lusso. Vittoria in volata al Gp d’Inverno

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la stagione del team Frigerio Viaggi Jo.We.Slp sarà ricca di successi. La formazione di Giussano inizia con la vittoria a Garlasco, nel Pavese, nella prima tappa del Gran premio d’Inverno per Cicloamatori. A firma di Silvano Bottarelli il primo centro stagionale, che l’amatore di Giancarlo Frigerio ha realizzato a conclusione di una volata a ranghi compatti in cui ha preceduto Daniele Bruschi, che ricordiamo tra i dilettanti campione italiano su strada, e il compagno Carlo Solcia, che grazie alla terza posizione completa il trionfo per i colori del sodalizio di Giussano. Chiudono il bilancio, l’ottava posizione di Gianfranco Fantini e la nona di Roberto Orlando. Da segnalare, inoltre, il nono posto di Enrico Agazzi nella rispettiva categoria. Dunque, "chi ben comincia è a metà dell’opera": testo e parole del presidente Giancarlo Frigerio. "Sicuramente Bottarelli ha fatto una gran volata grazie alla sua ottima condizione di forma che gli ha permesso di battere gli avversari – l’orgoglio di Frigerio –. Quello che conta è che anche la squadra ha avuto fiducia in lui mettendosi a disposizione per l’economia del gruppo. Sono fiero di questo bel successo nella prima uscita della stagione che speriamo sia di buon auspicio per il prosieguo di questa nuova annata". Adesso che si è rotto il ghiaccio, il Team Frigerio Viaggi Jo.We SLP si candida a ruolo di favorita per i prossimi appuntamenti.