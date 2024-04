Ciclismo: domenica sul circuito di Pontassieve in gara esordienti e allievi

Pontassieve, 6 aprile 2024 - Torna in primavera nel rispetto della tradizione la doppia manifestazione ciclistica giovanile sul circuito di Pontassieve.

L’appuntamento organizzato dalla Società Sportiva Aquila di Ponte a Ema presieduta da Francesco Panichi, è per domenica 7 aprile al mattino con la disputa della Coppa Croce Azzurra-Centro Sangue Aido Donatori riservata agli allievi e con il 13° Memorial Tommaso Cavorso per esordienti, prima prova della speciale Challenge per ricordare il giovanissimo ciclista ucciso da un’auto sulle strade della Valdisieve nel 2010.

Cento gli allievi iscritti che dovranno percorrere per 25 volte l’anello di 2 km piatto come un biliardo, nella zona sportiva, toccando viale Hanoi e via Lisbona, con partenza alle 10,30. La mattinata ciclistica di Pontassieve si aprirà comunque con la gara esordienti 1° e 2° anno con partenza unica (75 gli iscritti) e per loro saranno 12 i giri in programma per complessivi 24 km. Il via alle 9,30, con ritrovo delle due gare presso lo stadio comunale di Pontassieve e direzione di gara affidata a Mario Mecacci e Gianni Cantini.