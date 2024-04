Mountain Bike, il Team Soudal protagonista nella "MTB Garda Marathon"

Montemurlo (Prato), 17 aprile 2024 - La prima gara internazionale della stagione in programma in Italia, la “Garda Marathon” ha visto tra le formazioni protagoniste il Team Soudal di Montemurlo grazie alle prestazioni di Adelheid Morath e Leonardo Paez. La Campionessa Europea ha messo a segno la prima vittoria personale con i colori del team italiano, Paez ha aggiunto al suo palmares un podio nella manifestazione di Garda che lo ha rivisto al via cinque anni dopo il secondo posto del 2019.

“Sono molto contenta dei progressi che faccio nelle gare lunghe con cui sto ritrovando la giusta confidenza. Una vittoria fa sempre bene alla fiducia, è stato bello portare la prima vittoria alla squadra che mi sta dando un supporto perfetto”, ha detto la campionessa tedesca. Terzo posto invece per Leonardo Paez: “Non era una gara adatta alle mie caratteristiche – dice l’ex iridata colombiano – con pochi tratti di percorso dove poter fare la differenza. L'arrivo in volata sul lungolago era un pò complicato e anche con qualche pericolo, perciò non ho voluto rischiare, ma comunque sono contento di questa terza posizione”. Non è andato bene Dario Cherchi, ed ora tutta l’attenzione è per domenica prossima 21 aprile quando il Team Soudal correrà in casa nella “Da Piazza a Piazza” a Prato, una manifestazione alla quale il team tiene moltissimo.