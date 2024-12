Gariboldi esulta a Brembate. Il 45esimo Guerciotti è suo

Rebecca Gariboldi si è aggiudicata la gara internazionale di Brembate (Bergamo), l’allievo Nicolas Scalorbi sul secondo gradino nel Gran Premio Meditterraneo a Grumo Nevano (Napoli) sono le perle dell’Ale Cycling Team Modena della prima domenica di dicembre, mentre a Solignano tra le women la pavullese Chiara Gualandi si è aggiudicata sia la prova di mtb che quella di ciclocross.

"È stata una vittoria fortemente cercata – le parole di Gariboldi –, sapevo di avere un’ottima condizione, ma causa un mio errore alla partenza si è fatta subito in salita ma non ho mai smesso di crederci – aggiunge la ciclista prima di salire sul gradino più alto del prestigioso 45° Guerciotti –, solo all’ultimo giro ho superato la Borello. Vincere è stata la conferma della mia condizione". Dicembre è un mese ricco di appuntamenti e d’accordo con la team manager Milena Cavani parteciperò anche a prove di Coppa del Mondo sperando di vestire la maglia azzurra ai mondiali. Anche se il primo obiettivo sarà la maglia tricolore Ottima anche la prova nel Guerciotti della sempreverde Eva Lechner giunta al 5° posto e di Valeria Terzi 6^ tra le under 23 che completavano la giornata bergamasca del Team modenese. La compagine giovanile dell’Ale Cycling Team oltre all’argento dell’allievo Scalorbi ha piazzato al settimo posto Mattia Zanetti. A Solignano di Castelvetro si è svolta la 7^ prova del Trofeo Modenese ,Trofeo Acetaia Boni organizzato dal BHS Team valido anche per i titoli provinciali di mtb.

Questi i vincitori della prova ciclocross; Women: Chiara Gualandi (BHS);M1: Enrico Dalpadulo(La Bottega Casinalbo);M2:Alessio Zoboli (Meo Venturelli);M3: Stefano Gozzi (Alpacars);M4:Paolo Strullato (Chero Group);M5:Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto);M6: Stefano Nicoletti (Emiliana Bike);M7: Giuliano Toni (Hill Cycling);M8: Mimmo Toni (Iaccobike Sassuolo);Gara Mtb. Women; Chiara Gualandi (Bhs);M1: Cristian Raspanti ((New Bike);M2: Andrea Severi (BHS); M3: Cristian Severi ( Bike Fun); M4: Eugenio Casati (Sportissimo);M5: Christian Montoro (BHS);M6: Massimo Vernia (Vernia Bike);M7: Marcello Lolli (Campioli);M8: Maurizio Baraccani (Bici x tutti Maranello).

Elio Giusti