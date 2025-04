Giornata Azzurra a Pontassieve: 240 giovani ciclisti in gara

Questa mattina sul circuito della zona sportiva a Pontassieve è in programma la "Giornata Azzurra" rassegna ciclistica giovanile organizzata dalla società Aquila di Ponte a Ema e riservata agli esordienti e allievi, alla quale sono iscritti complessivamente 240 corridori.

Tre le gare in programma sul pianeggiante circuito di viale Hanoi e via Lisbona con in programma il 14° Memorial Tommaso Cavorso-Trofeo Croce Azzurra Centro Sangue Aido Donatori Organi. L’apertura sarà con la gara per gli esordienti del primo anno (59 gli iscritti) con 12 giri in programma per complessivi 24 chilometri e partenza alle ore 9. Alle 10 invece la partenza della gara del secondo anno (qui 79 gli iscritti) con 15 giri di due chilometri per un totale di 30 chilometri. A chiudere l’intensa mattinata, alle ore 11 la partenza della gara allievi (102 coloro che hanno aderito) i quali dovranno percorrere la distanza di 50 chilometri pari a 25 giri del circuito in Valdisieve.

Direttori di gara saranno Mario Mecacci presidente del Comitato Provinciale di Firenze della Federciclismo e Gianni Cantini.

Antonio Mannori