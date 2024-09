Ciclismo, appuntamento domenica a Santa Croce. Il Gp Cuoio e pelli

Un ottimo schieramento tra élite e under 23 per il 78° Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli, gara a carattere nazionale organizzata dall’U.C. S.Croce in programma domenica 1 settembre.

La competizione sulla distanza di 176 km coinvolgerà i territori di tutti i Comuni che abbracciano la zona del distretto conciario e della calzatura, ovvero oltre a quello di S.Croce sull’Arno, anche quelli di Fucecchio, San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.

La partenza alle ore 12,30 dal Palazzetto delle Sport di S.Croce S.Arno per una breve passerella nel centro storico e raggiungere la zona della partenza ufficiale che è anche quella di arrivo di via Brunelleschi. Il percorso comprende per tre volte la salita di via Costa e il passaggio dal centro storico di S.Maria a Monte per tornare a S.Croce sull’Arno al km 71.

Qui inizierà il primo dei sette giri di km 15 con la salita di Poggio Adorno ed il passaggio nella riserva naturale di Montefalcone. L’arrivo previsto per le ore 16,40 in Via Brunelleschi nei pressi del Palazzetto dello Sport. Grande lo spiegamento degli addetti che garantiranno i vari servizi lungo il percorso.

Circa 160 i corridori iscritti, con formazioni provenienti da tutta Italia e con due rappresentative straniere, la PC Baix Ebre dalla Spagna e la Project 1 dal Regno Unito. Premi speciali a ricordare Davide Faraoni, e tre storiche figure del ciclismo santacrocese, Elio Banti, Trento Filippetti, Bruno Matteoli.

La società organizzatrice presieduta da Federico Micheli intende ringraziare tutte le Amministrazioni e le varie aziende che sostengono da anni la corsa. Infine prevista la diretta TV degli ultimi 80 km di corsa a cura del Team di Toscana Sprint, che trasmetterà su Youtube la gara.