Gran Fondo Colli del Chianti: Terre dei Medici in bicicletta il 9 giugno

Sotto l’egida dell’Uisp Firenze la società Cascine del Riccio Bike Team presieduta da Duccio Masini, sta alacremente lavorando per organizzare la terza prova del Circuito cicloturistico regionale Terre dei Medici. L’appuntamento è per domenica 9 giugno con la 7ª edizione della Gran Fondo Colli del Chianti, con partenza e arrivo presso il Circolo La Rinascente di Cascine del Riccio. La partenza sarà "alla francese", tra le 7 e le 8 per evitare assembramenti. Tre i percorsi che attraversano le terre del Chianti, con paesaggi meravigliosi e su strade per la gran parte poco trafficate: il lungo Granfondo di 128 km con 2.370 metri di dislivello; il medio da 94 km e 1.660 metri di dislivello, il corto da 48 km e 340 metri. Per chi completerà il percorso lungo ci sarà anche una medaglia ricordo finisher. Saranno allestiti due ristori sul medio e tre su quello lungo, è prevista l’assistenza meccanica mobile, e ci saranno anche delle motostaffette a protezione dei ciclisti negli incroci più a rischio. Infine il ristoro/pasta party del dopo evento e la cerimonia di premiazione a chiudere una grande festa del ciclismo per tutti, con la possibilità di soddisfare e accontentare sia gli atleti più preparati, sia coloro che la prenderanno come una semplice passeggiata in compagnia.

Antonio Mannori