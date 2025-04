Gran Premio d’Apertura-Trofeo Iren: trionfo di Giuliano Martino e Lorenzo Salvi

Il Gran Premio d’Apertura-Trofeo Iren ha segnato l’inizio ufficiale della stagione ciclistica sulle nostre strade. L’evento, organizzato dal Pedale Spezzino con il sostegno di diversi sponsor e del Comune di Spezia, si è svolto sul nuovo ‘circuito’ della Pianazze-zona Industriale, laureando i nuovi campioni regionali delle due categorie. La doppia gara riservata agli Esordienti 1° anno e Esordienti 2° anno, ha rappresentato anche un’occasione speciale per commemorare quattro figure storiche del ciclismo locale: Giancarlo Stretti, Graziano Battistini, Mauro Pecunia ed Enzo Viaggi. "Il Premio di Apertura – ha sottolineato il sindaco Pierluigi Peracchini – è una classica che quest’anno ha visto protagonisti gli Esordienti, e abbiamo assistito a uno spettacolo davvero incredibile. Auguriamo a tutti i giovani atleti i migliori risultati possibili". Al via in tutto una settantina di atleti provenienti da Liguria (tra cui la compagine del Casano Asd), Toscana e Emilia Romagna. Negli Esordienti 1° anno, con al via dei 30,4 km 31 atleti (20 al traguardo, media finale di 34,2 km/h e con un tempo totale di 53’20’’), il successo è andato a Giuliano Martino della Torrile Parma, che ha tagliato il traguardo con uno sprint deciso, senza lasciare spazio agli avversari. Nella volata finale, alle sue spalle, con lo stesso tempo, Mattia Di Domenico del Quiliano Bike Speed Wheel, che ha conquistato la maglia di campione regionale, terzo Leonardo Pucci del Team Stradella di Massa. Nella volata del gruppo di testa – che ha fatto il vuoto a metà gara – anche Lorenzo Cafà, portacolori del Casano, piazzato nono. Il titolo di campionessa ligure, per le Esordienti 2° anno (che hanno gareggiato nella stessa corsa), è stato vinto da Camilla Paravagna del Cesano, giunta nel secondo gruppo, più staccata.

Per quanto riguarda gli Esordienti 2° anno, 40 alla partenza e 28 al traguardo: vittoria a Lorenzo Salvi del Fausto Coppi Cesenatico, che ha superato nettamente in volata Pietro Saveri della Torrile Parma. I due sono riusciti a prendere un buon vantaggio prima di metà gara e lo hanno mantenuto fino al traguardo. Medaglia di bronzo e maglia di campione regionale ligure di categoria a Simone Zunino del Quiliano Bike, arrivato con un distacco di 30 secondi dal vincitore. Infine, nella gara femminile (categoria Allieve, corsa insieme agli Esordienti 2° anno), la vittoria è stata conquistata da Elisabetta Ricciardi del Cicli Fiorin. "Il Gran Premio d’Apertura – ha dichiarato Corrado Cozzani, dirigente del Pedale Spezzino – si conferma un appuntamento importante nel calendario giovanile. Grande soddisfazione per un’organizzazione perfettamente riuscita. Il nuovo percorso, attorno alla zona delle Pianazze e alla zona industriale, si è rivelato positivo, garantendo condizioni di sicurezza per i ragazzi senza creare grosse difficoltà al traffico. Ringraziamo infine tutti gli sponsor, a partire da Iren e Seprin, senza i quali questa corsa non sarebbe stata possibile".

Marco Magi