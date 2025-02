Ciclismo, grande attesa per il Gran Premio Giuliano Baronti

Cerbaia di Lamporecchio (Pistoia), 28 febbraio 2025 - Saranno 130 chilometri di emozioni forti e vibranti, con un finale spettacolare tenuto conto del percorso, per il terzo Gran Premio Giuliano Baronti che inaugura nella prima domenica di marzo la stagione juniores 2025. Un’edizione dal valore aggiunto per la presenza della Rai, quella del C.T. azzurro Dino Salvoldi, con 194 iscritti di 30 squadre, in una parola un’autentica vetrina di lusso nazionale per aprire la stagione.

E’ il modo in fondo più bello e importante, per ricordare Giuliano Baronti, personaggio carismatico che ha dato tantissimo al ciclismo nazionale e toscano, al quale tutti hanno voluto bene e che ha lasciato un segno indelebile in questo sport. I figli Alessio e Stefano si sono superati per impegno e passione per allestire l’evento, autentica festa dello sport e del ciclismo.

PRINCIPALI ISCRITTI: Due gli atleti che spiccano nello schieramento, Giacomo Rosato e Alessio Magagnotti, autori di un primo anno da juniores nel 2024 straordinario, ma non mancano certo gli avversari che faranno di tutto per conquistare la corsa pistoiese. Citiamo il campione toscano Del Cucina, Proietti Gagliardoni, Sciarra, Pascarella, i debuttanti Gaggioli e Luci, Ballerini, Buturo, Dalle Crode, Cerame, Picchianti, Battistelli, Serangeli, Matteoli, Scottoni, Migheli, Salomone, Iacchi, Ferruzzi.

IL PERCORSO: La gara organizzata dal Team Franco Ballerini, prevede il ritrovo e la partenza ufficiosa da via Amendola nella zona industriale di Cerbaia di Lamporecchio presso l’azienda Neri Sottoli, mentre il percorso sarà lungo 130 Km. La partenza ufficiale da via Ferrucci a Lamporecchio alle ore 14 dopo due km e mezzo di trasferimento, con 5 giri iniziali pianeggianti di km 16,300 attraverso Mastromarco, Lazzeretto, Stabbia, Cerbaia, quindi due giri di Km 17,200 con alcune ondulazioni (Lamporecchio, Borgano, Vinci, Bivio Toiano, S.Pantaleo, Apparita, Mastromarco, Lamporecchio, Cerbaia). Infine l’ultimo giro di km 16,400 toccando Lamporecchio, la salita di San Baronto da quello che è il versante più impegnativo, quindi discesa tecnica e insidiosa verso Giugnano e Lamporecchio per raggiungere il traguardo di via Amendola a Cerbaia di Lamporecchio poco dopo le 17. La corsa sarà trasmessa domenica in differita su Rai Sport Canale 58 alle 17,20 e alle 22,45; lunedì alle 21,30 su Canale 88 Alert System.