Grande sfida tra Juniores. Scatta il Trofeo Buffoni. Al via i migliori corridori del panorama mondiale

È tutto pronto a Montignoso e Forte dei Marmi per la 55ª edizione del Trofeo Buffoni, la classica internazionale del ciclismo giovanile che, alle 14 di oggi, prenderà il via ufficiale dal ponte sul fiume Versilia al Cinquale, dopo quello ufficioso delle 13.30 da piazza Garibaldi di Forte dei Marmi. Sono 176 gli atleti al via, fra i migliori del panorama mondiale della categoria Juniores. Ai nastri di partenza ci saranno infatti 3 campioni del mondo e d’Europa, 4 campioni italiani e altrettanti regionali, oltre a 10 ciclisti della nazionale azzurra, al campione di Spagna e a quello di Colombia. 35 le squadre presenti, di cui 23 italiane (fra cui la locale Team Predaccio di Massa) e 12 straniere provenienti da paesi di 4 continenti diversi (Europa, Asia, America e Oceania). Di queste, saranno 5 le nazionali straniere, ovvero Francia, Colombia, Austria, Kazakistan e Lettonia.

I chilometri del percorso, ormai collaudato, sono 135,4 e anche quest’anno condurranno gli atleti dal Cinquale a Villa Schiff passando attraverso i due tradizionali circuiti: l’anello della Versilia (Forte-Cinquale-Bonotti-Querceta-Forte), da ripetere 4 volte, e il circuito della Fortezza (Bonotti-Fortezza-Strettoia-Bonotti), da affrontare 6 volte. Si annuncia un grande spettacolo, quindi, per il ’Buffoni’, al solito organizzato da Fabio Del Giudice. Sei anche le maglie ufficiali che saranno assegnate al termine della manifestazione (gialla per il primo classificato, verde per il vincitore del Gran Premio della Montagna, rossa al più combattivo, fucsia al vincitore del Circuito della Fortezza, bianca al vincitore del Circuito della Versilia e azzurra al giovane meglio classificato). A queste si aggiungono le maglie speciali dedicate a Marco Pantani e Michele Scarponi, che verranno fatte indossare dai rappresentanti delle Fondazioni onlus a loro intitolate rispettivamente a colui che transiterà per primo all’ultimo passaggio sulla salita della Fortezza, la cosi detta "Cima Pantani", e all’atleta che per ultimo taglierà il traguardo.

La corsa sarà visibile oggi stesso dalle 18 sulla pagina Facebook ’Ciclismo Toscana Sprint’ e in differita, giovedì prossimo, alle ore 22 su Tvl (canale 14) e Rai Sport 2 (canale 58).

Nel corso della presentazione ha fatto da ’testimonial’ il neo campione del mondo Juniores su pista Fabio Del Medico, che è di origini montignosine.

Alessandro Salvetti