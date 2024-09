Granfondo, in gara anche il sindaco Massari

Alle 7,30 di ieri, da Corso Garibaldi, è partita la 52ª edizione della Granfondo Matildica Merida, manifestazione ciclistica suddivisa su due percorsi lunghi e competitivi ed uno più corto adatto anche ai cicloturisti. Lo start dell’assessora alla sport Stefania Bondavalli è stato per circa 1.100 atleti, quasi equamente divisi sui tre percorsi, dopo di che è iniziata la battaglia sulle strade del nostro Appennino, sino al comune di Ventasso. Venti le nazioni rappresentate, compresa una formazione particolare, quella della Polizia di Dubai degli Emirati Arabi Uniti che ha schierato diversi atleti ed atlete, anche con buona fortuna.

I primi classificati (il 25 per cento dei partenti di ciascuna categoria) si sono aggiudicati la qualificazione per il campionato del mondo Uci Granfondo e Mediofondo World Championship che si svolgerà in Australia nel 2025. I vincitori dei percorsi della Mediofondo di 119 chilometri sono stati Marco Rinaldi, Paolo Totò e Lorenzo Visani tra gli uomini; Dalila Ivana Sasso, Anna Cadorin ed Elisa Leardini tra le donne.

Nella Granfondo di 155 chilometri, Alberto Nardin, Danilo Celano e Matteo Freddi tra gli uomini; Giulia Bisso, Giulia Medri ed Eva Pigna tra le donne.

Nessuna classifica per il breve non competitivo di 73 chilometri.

La formazione degli Emirati non ha sfigurato, piazzando al 18° posto della Granfondo Saeed Kahir e al 21° posto della Mediofondo femminile Farah Almarri. Tra i reggiani, la miglior posizione è stata ottenuta da Barbara Davolio, piazzatasi nona nella Granfondo.

Tra i maschi Nardin ha vinto per distacco (4’44’’ rifilati al secondo in classifica), tra le femmine la Bisso praticamente in volata; nel medio, sia Rinaldi, sia la Sasso hanno vinto per distacco, arrivando in solitaria al traguardo di Corso Garibalidi.

Il sindaco Marco Massari non si è limitato alla rappresentanza, ma ha addirittura preso parte alla kermesse: "Sono davvero felice di aver partecipato, da ciclista oltre che da sindaco, alla Granfondo Matildica. Solo dalla bici si può apprezzare la perfetta organizzazione, oltre ad ammirare un percorso suggestivo e bellissimo, studiato nei minimi dettagli dagli organizzatori. Tengo a ringraziare quanti, moltissimi in modo del tutto volontario, hanno collaborato alla riuscita di una manifestazione sportiva che è ormai appuntamento fisso e irrinunciabile del nostro calendario. Appuntamento all’anno prossimo, Matildica".

Alla conclusione della manifestazione – ha detto Paolo Pè, presidente dell’Asd Cooperatori – i ringraziamenti vanno a tutti i volontari, alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Reggio Emilia che ha riaccolto la manifestazione a braccia aperte, rendendo possibile questa 52ª edizione".