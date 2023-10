Handbike. Il Campionato regionale si assegna a Muggiò

Quarta gara regionale di handbike a Muggiò e, per la prima volta, in palio il titolo di Campione regionale lombardo. L’evento, oggi, è stato organizzato dal Comune in collaborazione con Lissone Mtb, protezione civile, associazione L’Aurora e Comitato italiano paralimpico. Il ritrovo è alle 9 in piazza Matteotti, da dove partirà la gara alle 11 ma già alle 10.30 è previsto un giro di ricognizione. Intanto, alle 10.15, giro pre-gara dei bambini di Lissone Mtb. Per motivi di sicurezza, sarà interdetta la circolazione lungo tutto il percorso dalle 9 alle 12.30. Sarà in ogni caso garantito l’accesso al cimitero percorrendo via Libertà da nord verso viale Rimembranze. Tutte le limitazioni alla circolazione stradale sono presenti sul sito istituzionale ufficiale del Comune. Al termine della gara, alle 12.45 circa, premiazioni al parco di Villa Casati, dove si potrà partecipare al Salamella Party in collaborazione con protezione civile e dell’associazione motociclistica I Malnat de Mugiò. Nei portici di Villa Casati la mostra fotografica “La Grande Volata“.

Veronica Todaro