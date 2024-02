Ciclismo: la Hopplà Petroli Firenze prepara il debutto

Riotorto, 12 febbraio 2024 – Meno di due settimane alla prima gara stagionale dei dilettanti, ovvero la Firenze-Empoli, classica nazionale per élite e under 23, quest’anno alla sua 37^ edizione e che avrà al seguito quale ospite d’onore anche il direttore generale del Tour de France Christian Prudhomme, che sarà a Firenze già alla vigilia della corsa di apertura.

Una delle squadre più forti ed attese, il team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo prepara il doppio debutto che avverrà nella gara toscane e nella Coppa San Geo in provincia di Brescia. Da lunedì 12 febbraio a sabato 17 febbraio, la formazione toscana sarà in ritiro a Riotorto, frazione del comune di Piombino in provincia di Livorno sotto la guida del direttore sportivo Matteo Provini.

Sarà l’occasione anche programmare le prime settimane di attività. L' Hopplà Petroli Firenze Don Camillo dispone di 16 corridori ed è fra le formazioni di riferimento nel panorama nazionale dilettantistico, con cinque confermati e dodici innesti di cui uno straniero, il polacco Zelazowski. Questo il team per il 2024: Francesco Della Lunga, Alessandro Baroni, Marco Manenti, Riccardo Lorello, Alberto Cavallaro, Matteo Regnanti, Lorenzo Montanari, Mattia Maioli, Christian Piffer, Matteo Pongiluppi, Michael Belleri, Gregorio Butteroni, Gabrio Salomone, Matteo Lapo Bozicevich, Riccardo Santamaria, Michal Zelazowski.