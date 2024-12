I ragazzi della Salus Seregno. Quattro successi piazzati sugli sterrati del Ciclocross

Sempre più bravi e vincenti i giovani ciclisti della Salus Seregno. A confermarlo i quattro successi ottenuti nelle gare di Ciclocross in provincia di Brescia e nel Torinese. In particolare spiccano i due titoli lombardi conquistati dal monzese Matteo Jacopo Gualtieri e da Sara Peruta a Sabbio Chiese, nel Cleten Cross Valle Sabbia valido come prova unica di Campionato Lombardo categorie Giovanili. Gualtieri, alla quarta affermazione personale, si è imposto tra gli allievi di primo anno.

In campo femminile, Peruta classe 2009 bergamasca di Terno d’Isola, ha regalato ai colori della Salus la vittoria nella prova delle allieve dove ha superato la favorita Elisa Zipoli (Team Serio). Da segnalare anche il trionfo del cesanese Daniele Longoni (Pool Cantù GB Junior) nella gara degli juniores non valida per il titolo.

Longoni si è lasciato alle spalle Francesco Baruzzi e Andrea Furlanis. Per i colori della Fiorin, terza posizione per Andrea Colombo e Irene Oneda, quarta a Isabel Di Sciuva. La seconda doppietta per il sodalizio gialloblù si è verifcata a Lanzo Torinese nel Piemonte Cup di Cross. Elisa Giangrasso ha colto la sua prima vittoria con le donne juniores davanti a Noemi Poletti e Annie Vevey. Mentre Michel Careri ha primeggiato con gli allievi di primo anno su Mattia Bonavia e Lorenzo Tassistro. Nel bottino della Salus figurano inoltre i secondi posti di Giovanni Bosio, Nicolò Maglietti e Matilde Anselmi, la terza piazza di Davide Enrico Ghezzi e la quarta di Amelie Cerise.

Danilo Viganò