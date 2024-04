Il Giro Giovani a Zocca. Appuntamento al 15 giugno

Presentato ieri a Roma il Giro d’Italia Giovani che si svolgerà dal 9 al 16 giugno. La corsa riservata agli Under 23 organizzata dall’RCS Sport prenderà il via da Aosta con una frazione a cronometro di 11 chilometri e un finale tutto in terra emiliana e romagnola, infatti la penultima frazione del 15 giugno scatterà da Montegrotto Terme per concludersi a Zocca e l’ultima domenica 16 è prevista la Cesena-Forlinpopoli.

Il Giro Giovani che ha visto la sua prima edizione nel 1970 vanta nell’albo d’oro atleti come Francesco Moser e Marco Pantani tra gli italiani che poi si sono aggiudicati anche la corsa rosa e tra gli stranieri negli ultimi anni sono venuti alla ribalta l’inglese Pidcock vincitore domenica scorsa dell’Amstel Gold Race e lo spagnolo Ayuso. Tra le squadre al via ci sarà certamente il team modenese-reggiano del VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva con il ventenne modenese Luca Paletti già protagonista lo scorso anno, che nei giorni scorsi ha concluso tre gare impegnative in Francia in preparazione al Giro. Il pavullese Luca Covili nella terza tappa del Tour of the Alps dopo essere stato protagonista sul primo Gpm dove è transitato secondo alle spalle di Ganna nel finale in una giornata di pioggia non è riuscito a rimanere con il gruppo dei migliori ed ha concluso 24° non riuscendo a migliorare la classifica,mentre è 8° in quella dei Gpm. Ha concluso al secondo posto l’altro portacolori del VF Group ,Giulio Pellizzari, che ora lo precede in classifica all’8° posto. Covili, sperando che il tempo migliori, oggi avrà l’opportunità di tornare protagonista con un buon risultato. Alla Freccia Vallone bersagliata dal maltempo e vinta per la prima volta da un inglese Williams poca gloria per tanti atleti costretti al ritiro e tra questi il finalese Giovanni Aleotti che concluderà il trittico delle Ardenne con la Liegi-Bastogne. Liegi per poi essere al via al Giro d’Italia.

Andrea Giusti