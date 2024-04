Impresa di Jana Mazacova. In bici sfidando la notte

Ancora un’impresa portata a termine da Jana Mazacova, la ciclista dalle gambe di ferro nata in Repubblica Ceca, ma ormai pesarese d’adozione. Jana ha partecipato alla ‘Flèche National La Florence’ una corsa a squadre di 3-5 ciclisti che partono da un punto di partenza scelto e devono percorrere almeno 360 km in 24 ore no-stop, per poi riunirsi tutti in un punto prestabilito. "Per noi era Piazzale Michelangelo, a Firenze – racconta –. Il nostro percorso è partito alle 8 dall’Arco d’Augusto di Rimini e si è snodato sulla via Emilia e sull’Appennino tosco-emiliano, con diverse asperità. A Bologna la salita di San Luca, con pendenze di 20%, si è fatta parecchio sentire sulle gambe. A Pistoia abbiamo iniziato a pedalare nel buio della notte".

Brevi pause per mangiare e prepararsi per il freddo notturno col vestiario più pesante. "Fari accesi, gilet catarifrangente e via sulle strade illuminate solo dalle sporadiche luci di campagna. La notte mi affascina, è un misto di paura e rispetto". All’una e mezza l’arrivo a Pisa: "Piazza dei Miracoli di notte è un’esperienza magnifica! Mancano ancora 100 km, la stanchezza si fa sentire, le gambe bruciano e canto per scacciare il sonno. Poi con immensa gioia scorgo l’alba, manca solo l’ultima salita per Piazza Michelangelo, il cuore batte forte e questi 400 km percorsi in 24 ore no-stop sembrano non farsi più sentire. Firenze si apre davanti ai miei occhi, anche stavolta c’è l’ho fatta!".