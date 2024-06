Italiani ciclismo: alla favorita Acuti la maglia tricolore donne allieve

Grosseto,19 giugno 2024 – La grande favorita della gara, l’allieva lombarda Maria Acuti non si è smentita e sul traguardo del Viale della Repubblica ha conquistato la sesta vittoria stagionale e sicuramente la più bella, indossando la maglia di campionessa italiana a cronometro. La portacolori del Velo Club Sovico si è imposta percorrendo gli 8 km e 210 metri della gara il cui percorso toccava anche la zona di Principina Terra e La Trappola, in 11'44". Ai posti d’onore le due ragazze venete Rapporti e Ballan (quest’ultima figlia dell'ex professionista e campione del mondo Alessandro), con un ritardo rispettivamente di 2 e 16 secondi. La brillante vincitrice del titolo è di Ostiglia in provincia di Mantova, ha compiuto 16 anni proprio tre giorni ed è alla sua sesta affermazione stagionale tra cui anche il titolo regionale lombardo a cronometro.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Maria Acuti (V.C. Sovico) km 8,210, in 11’44”, media km 41,950; 2) Linda Rapporti (Breganze Millenium) a 2”; 3) Azzurra Ballan (U.C. Giorgione) a 16”; 4) Agata Campana (Eletta Trentino-Cycling Academy) a 25”; 5) Giulia Dollaku (Pol. Fiumicinese) a 25”69; 6)Noemi Tosin (Breganze Millenium) a 25”83; 7) Elisa Bianchi (Flandres Love Sportland) a 27”; 8)Maya Ferrante )Eletta Trentino) a 39”; 9)Sofia Pezzotta (Gazzanighese) a 40”; 10)Maddalena Pascut (U.C. Giorgione) a 41”.

Antonio Mannori